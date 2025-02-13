Suudi Arabistan Dünya Kupasında Alkol Yok

2034 FIFA DÜNYA KUPASI İÇİN ALKOL YASAKLARI

2034 FIFA Dünya Kupası, futbol tutkunları için farklı bir deneyim sunuyor, çünkü Suudi Arabistan alkol satışını yasakladı. Bu yasak sadece stadyumlarla sınırlı kalmayacak; otellerde ve ülke genelinde de alkol bulmak mümkün olmayacak. Bu durumu Suudi Arabistan’ın Birleşik Krallık Büyükelçisi de doğruladı. Prens Khalid bin Bandar Al Suud, turnuva boyunca seyahat eden taraftarların alkol tüketiminin kesinlikle yasak olduğunu ve ev sahibi ülkenin geleneklerine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

ÜLKENİN KÜLTÜRÜNE SAYGIDAN DOLAYI YASAK

İngiliz haber sitesi LBC’ye konuşan Prens Khalid, “Her ülkenin kendine ait bir kültürü var. Kendi kültürümüzün sınırları içinde insanlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız, ancak kültürümüzü başkaları için değiştirmek istemiyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Bu durum, Suudi Arabistan’ın geleneksel değerlerine olan bağlılığını gösteriyor.

KATAR’DA DA BENZER YASAKLAR MEVCUTTU

Alkol yasağı, 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar’da da tartışmalara neden olmuştu. Orada taraftarların yalnızca otellerde ve belirlenmiş taraftar alanlarında alkol satın almasına izin verilmişti, ancak stadyumlarda satış yapılmamıştı. Bu durum, kulüplerin ve organizatörlerin taraftar deneyimini nasıl şekillendirdiğine dair önemli bir örnek sunuyor.