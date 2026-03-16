Suudi Arabistan’ın Trump’a İran’a Karşı Askeri Tavsiyeleri

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın İran ile devam eden çatışmalar süresince bölgedeki müttefikleriyle yoğun iletişim içinde olduğunu aktarıyor. Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirilen görüşmelerde, savaşın durumu, İran’ın askeri gücü ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Çeşitli yetkililer, Veliaht Prens’in Washington’a İran’a karşı askeri baskının sürdürülmesi gerektiğine dair tavsiyelerde bulunduğunu belirtiyor. Bu yaklaşımın, 2015 yılında hayatını kaybeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın ABD yönetimine sık sık hatırlattığı “Yılanın başını kesin” ifadesini akıllara getirdiği ifade ediliyor.

SAVAŞ SUUDİ ARABİSTAN’A DA SIÇRADI

İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan çatışma, 28 Şubat’ta başlayan saldırıların ardından hızla bölgesel bir krize dönüşmüş durumda. İran’ın misilleme saldırıları çerçevesinde Suudi Arabistan da hedef alınan ülkeler arasında yer alıyor. İran’a ait insansız hava araçları ve seyir füzelerinin Riyad ile ülkenin doğusundaki bazı petrol tesislerini hedef aldığı, Suudi hava savunma sistemlerinin pek çok saldırıyı başarıyla engellediği bildiriliyor. Saldırılar sonucunda bazı enerji tesisleri zarar gördü ve birkaç sivil hayatını kaybetti. Ayrıca, ABD askerlerinin bulunduğu bazı askeri tesislerin de hedef alındığı aktarılıyor.

SUUDİ ARABİSTAN: KENDİMİZİ SAVUNURUZ

Riyad yönetimi, İran’ın bölgedeki saldırılarından dolayı Tahran’ı sorumlu tutarak uluslararası sistemin kendini savunma hakkına sahip olduğunu dile getirdi. Suudi Arabistan, İran’ın havaalanları ve enerji altyapısına yönelik saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Bununla birlikte, Suudi Arabistan’ın resmi olarak savaşta doğrudan bir saldırı rolü üstlenmediği ancak hava sahasını ve enerji altyapısını korumak amacıyla savunma tedbirlerini artırdığı ifade ediliyor.