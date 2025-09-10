Suudi Arabistan Prensinden İsrail İsteği

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, durmaksızın saldırılarına devam ediyor. Gazze’de soykırım yapan ordu, dünya genelinde birçok ülkeyi hedef haline getirdi. Dün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerine yönelik bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün de Yemen’i vurdu. Yemen’e yönelik saldırının ardından, Suudi Arabistan’dan Arap ülkelerine bir çağrı yapıldı.

AÇIKLAMALARIMIZ NET

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “İşgalci İsrail’in bölgedeki saldırılarını reddediyor ve kınıyoruz. Bunların sonuncusu, Katar devletine yönelik barbarca saldırıdır. Bu saldırı, Arap, İslam ülkeleri ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesini gerektirmektedir.” şeklinde ifadeler kullandı. Veliaht Prens, işgal yönetimini durdurmak ve bölgenin güvenliğini sarsan suç teşkil eden uygulamalarına karşı uluslararası önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

GAZZE HALKINA DESTEK

Bin Selman, Gazze’deki Filistin halkına yönelik “barbarca saldırıların ve zorla göç ettirme suçlarının” devam etmesini kınadıklarını sözlerine ekledi. “Gazze toprakları Filistin toprağıdır ve halkının hakkı sabittir; hiçbir saldırı bu hakkı ellerinden alamaz, hiçbir tehdit bunu geçersiz kılamaz.” diyerek tutumlarının net olduğunu dile getirdi. Suudi Arabistan’ın 2002 yılında başlattığı Arap Barış Girişiminin, Filistin Devleti’ni kurma yolunda eşsiz bir fırsat sunduğunu belirten Bin Selman, “Suudi Arabistan’ın yoğun çabalarının, Filistin’i tanıyan devlet sayısını artırdığını” ifade etti.

ULUSLARARASI DESTEK ÖNEMLİ

Bin Selman, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen konferansta sağlanan desteklerin Arap Barış Girişiminin uygulanması için uluslararası uzlaşıyı güçlendirdiğini kaydetti. Dün, İsrail ordusu Hamas müzakere heyetinin Doha’da bulunduğu binayı savaş uçaklarıyla bombalamıştı. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu belirtirken, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.