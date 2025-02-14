Suudi Arabistan, Putin-Trump Zirvesine Ev Sahipliği Yapabilir

DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12 Şubat’ta Putin ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesi olumlu bir şekilde değerlendirildi. Açıklamada, “Büyük memnuniyet duyarız” denilerek, iki liderin Suudi Arabistan’da bir araya gelmesi beklenen zirveye dair işaretler bulunduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan’ın, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için attığı adımları sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı. Açıklamada, iki ülke arasındaki krizin başlangıcından bu yana barış için sürekli çaba gösterildiği belirtildi.

ÜÇ YILDIR BÜYÜK ÇABA HARCADIK

Ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 3 Mart 2022’de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmelerinde, krize politik çözümler bulmak için gayret göstereceklerini ifade ettikleri hatırlatıldı. Açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı, 3 yıl boyunca bu çabalarını sürdürdü ve bu bağlamda da birçok toplantıya ev sahipliği yaptı” ifadesi yer aldı. Son olarak, ABD Başkanı Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme hedefi doğrultusunda Putin ile yakın zamanda “muhtemelen” Suudi Arabistan’da bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.