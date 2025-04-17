Süveyda’daki Dürzi Lider: Bölücülük İstemiyoruz, Vatanperveriz

DİNLERARASI DİYALOG VE BARIŞ VURGUSU

Süveyda’daki tanınmış dini liderlerden Hammud el-Hinnavi, İsrail’in Dürzi toplumunu kışkırtma çabaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hinnavi, Suriye iç savaşında toplumsal barış ve diyalogun önemine dikkat çekerek, “Toplumsal barışı benimsiyoruz” ifadesini kullandı. Alevi toplumunun bulunduğu bölgelerde yaşanan şiddet olaylarını hatırlatan Hinnavi, Süveyda’da benzer olayların yaşanmasını beklemediğini dile getirdi. Diyalogun akıl ve hoşgörü üzerine kurulması gerektiğini vurgulayan Hinnavi, “Herhangi bir çatışmayı engellemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

SÜVEYDA’NIN TARİHİ VE VAATLERİ

Daha önceki dönemlerde yaşanan savaşlarda Dürzilerin haksız yere itham edildiğini ifade eden Hinnavi, “Dürzilerin suçlanmasını kabul etmiyoruz. Biz bölücülük istemiyoruz, biz vatanperveriz” dedi. Dürzilerin Suriye devrim sürecindeki katkılarının göz ardı edilemeyeceğini belirten Hinnavi, “Dürziler vatanperverdir, pusulamız Şam’dır. Vatanı sevmek imandandır” vurgusunu yaptı. Hinnavi, mevcut hükümetle açık diyalog kanalları sürdürmeye gayret ettiğini belirtti.

YENİ BAKANLAR KABİNESİNE DEĞERLENDİRME

Süveyda’daki dini mercileri temsil eden Hinnavi, yeni kurulan bakanlar kabinesinin kapsayıcılığını memnuniyetle karşıladı. Bakanların sunduğu vizyonların “muazzam” olduğunu dile getirerek, Suriye’nin çok kültürlü yapısına vurgu yaptı. Süveyda’daki tarımsal yapı ile ilgili olarak yeni kabinede Süveydalı bir bakanın bulunmasının isabetli olduğunu ifade etti.

SURİYE’nin GELECEĞİ VE BİRLİK MESAJI

Hinnavi, hiçbir Suriyelinin silahını Şam’a çevirmeyeceğini belirterek, “Bu sözleri bir dini merci olarak açıkça ifade ediyorum” dedi. Cumhurbaşkanının Suriyelilerden biri olduğunu ve ona destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Hinnavi, “Bana sağlıklı olmam için dua edin. Şam, bizim için çok değerlidir. Ben Şam’ın oğluyum” diyerek, Şam ile olan bağlarını vurguladı. Süreyda’nın geleceği konusunda umudunu dile getirirken, “Suriye halkı için güvenli ve huzurlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN AYRILIKÇI POLİTİKALARI

Hinnavi, İsrail’in Dürzilere yönelik kışkırtmalarını eleştirerek, Dürzi toplumunun bu saldırılara itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, İsrail hükümetinin Dürzileri koruma vaadinin ardından gelen tehditleri ve Suriye’nin güneyini nüfuz etme çabalarını da gündeme getirdi. Hep birlikte Dürzi toplumunun dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.