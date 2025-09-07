T. Razgatlıoğlu, Üst Üste 11. Galibiyetini Aldı

RAZGATLIOĞLU’NUN ÖNDE OLDUĞU YARIŞ

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor. Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağında, superpole yarışında birinci gelerek Fransa’da “2’de 2” yapmayı başardı. Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ile birlikte Fransa’daki 4,411 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti’nde 10 turluk superpole yarışında mücadele etti.

ÜST ÜSTE GALİBİYET SERİSİ

Redbull sporcusu olan Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışına hızlı başladı ve ilk turda liderliği ele geçirerek, yarışın sonuna kadar bu konumunu korudu. Toprak, damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başararak, bu hafta Fransa’da üst üste 11. galibiyetini elde etti. Superpole yarışında Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes de üçüncü sırayı aldı.

Türkiye adına WSBK’de mücadele eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 15. sırada tamamladı. Bu sonucun ardından milli motosikletçi Toprak, puanını 444’e çıkararak, şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34’e yükseltti. Genel klasmanda Bulega, 410 puanla ikinci sırada, Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci 252 puanla üçüncü sırayı alırken, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu 23 puanla 20. sırada yer aldı.