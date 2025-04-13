T. S. Krizi Teşkilat’ı Vurdu

TEŞKİLAT DİZİSİNDEKİ KRİZ

Pazar akşamlarının etkileyici yapımlarından biri olan TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizide büyük bir kriz yaşanıyor.

AYBÜKE PUSAT’IN BOYKOT ÇAĞRISI

Herkesin bildiği gibi, Teşkilat dizisinde başrol oyuncusu Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle dizinin kadrosundan aceleyle çıkarıldı. Teşkilat dizisinde yaşanan bu olumsuz gelişme, hikayenin akışını da etkilerken, Aybüke Pusat’ın eksik sahneleri tamamlamak üzere projeye devam edeceği öğrenildi. Bu durum, seyircilerde büyük bir merak uyandırırken, dizinin geleceği hakkında tartışmalar giderek artıyor.