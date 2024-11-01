T10X İçin Yeni Renk Seçeneği Ayder

TÜRKİYE’NİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ BİR RENGİ YAYINA ALIYOR

Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde öne çıkan TOGG, elektrikli SUV modeli T10X’in renk seçeneklerini arttırmaya devam ediyor. Şirket, T10X’in dış renk yelpazesine “Ayder” adında yeni bir yeşil tonu ilave etti. Bu yenilik, doğanın güzelliklerini ve Türkiye’nin eşsiz coğrafyasına olan bağlılığı simgeliyor. Mevcut “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renkleriyle kullanıcılarıyla buluşan T10X, 1 Kasım 2024 itibarıyla Ayder yeşilini de ekleyerek zengin bir renk paletine sahip olacak. Ayder, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Ayder Yaylası’ndan esinlenerek oluşturulmuştur. Bu yeşil ton, doğanın tazeliğini ve zengin bitki örtüsünü temsil ediyor. T10X’in yeni rengi, çevre dostu bir araç olarak kullanıcılarına sunulmasıyla, doğayla uyumlu bir yaşam tarzını simgeliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

T10X, sadece estetik yönüyle değil, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Elektrikli SUV modeli, uzun menzil, yüksek performans ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. TOGG, kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli yazılım güncellemeleri ve yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Ayder yeşilinin eklenmesi, çevre bilincini artırarak doğayı koruma misyonunu da destekliyor. 1 Kasım 2024 itibarıyla yollara çıkacak olan T10X’in kullanıcıların beğenisini kazanması bekleniyor.

Türkiye’nin otomotiv sektöründe bir dönüm noktası olan bu model, elektrikli araçlar pazarında da sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor. T10X’in yeni rengi ile birlikte, kullanıcılar hem şık bir tasarıma sahip olacak hem de çevre dostu bir araç kullanmanın keyfini çıkaracak. Bu gelişme, TOGG’un çevreye duyarlı yaklaşımının bir parçası olarak değerlendiriliyor.