Tadic, Fenerbahçe’de 100. Maçına Çıktı

DUSAN TADIC’İN FENERBAHÇE KARİYERİNE ÖZGÜN BİR GÖZ ATILDI

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Bodrum FK ile oynanan maçta ikinci yarıda sahaya çıkarak, kulüpteki 100. resmi maçına imza attı. 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde takımın vazgeçilmez ismi haline gelen Tadic, Jose Mourinho’nun da tercih ettiği futbolcular arasında yer almayı başardı. Bu sezon Fenerbahçe, 58 resmi karşılaşmaya çıkarken, Dusan Tadic yalnızca 2 maçta sahada yer almadı. Fenerbahçe’nin 19 yaş altı takımı ile tamamlanamayan TFF Süper Kupa mücadelesinde kadroda yer almayan Tadic, yalnızca Türkiye Kupası beşinci turunda Adanaspor’a karşı oynanan 6-0’lık maçta süre almadı.

UEFA KONFERANS LİGİ VE LİGDEKİ BAŞARI GRAFİĞİ

Geçen sezon Fenerbahçe, ligde toplam 38 maça çıkarak, UEFA Konferans Ligi’nde yapılan ön elemelerle birlikte 16 kez sahaya indi. Tadic, bu süreçte lig ve Avrupa’daki toplam 54 maçın tamamında görev aldı ve herhangi bir sakatlık yaşamadı. Ligde 38 maçta 3 bin 160 dakika süre alan deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, takım arkadaşlarına da 14 asist yaparak dikkat çekti. UEFA mücadelesinde ise toplam 1145 dakika sahada kalan Tadic, 6 gol ve 2 asistle katkı sağladı. Türkiye Kupası’ndaki 2 maçında ise 135 dakika süre aldı ve büyük bir performans gösterdi.

İsmail Kartal’ın geçen yıl 56 maçta forma verdiği Tadic, Mourinho’nun takıma gelmesi ile de performansını sürdürdü. Bu sezon ligdeki 26 maçta 1931 dakika sahada kalan Sırp futbolcu, 9 gol ve 11 asist yaparak etkileyici bir grafik sergiledi. Sakatlık ya da cezalı duruma düşmeden, oynadığı karşılaşmalarda 20 gole katkı sağladı. Avrupa’daki 16 mücadelede de forma giyen Tadic, 2 gol atıp 4 asist yaptı. Türkiye Kupası’nda gribal enfeksiyon sebebiyle bir maçta oynamayan Tadic, Erzurumspor FK karşılaşmasında da sahada yer almadı, ancak Gaziantep FK maçında forma giydi.

FAULSÜZ OYUNUYLA GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 resmi mücadelede oynayan Dusan Tadic, hiç cezalı duruma düşmedi. 2023-2024 sezonunda ligde 38 maçta 3 kez sarı kart gören deneyimli oyuncu, Avrupa ve Türkiye Kupası müsabakalarında kart görmedi. Bu sezon 43 resmi maçta mücadele eden Tadic, kart konusunda takımı için büyük bir avantaj sağladı. 26 lig maçında sadece 2 sarı kart gören Sırp futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maçta 1 kez, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 12 karşılaşmada 1 kez sarı kart gördü.

TADIC, FENERBAHÇE TARİHİNDE REKOR KIRDI

Fenerbahçe’deki 100. resmi maçını oynayarak bu başarıyı elde eden Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüpte ikinci sezonunda bu eşiği aşan ilk futbolcu olmayı başardı. Fenerbahçe tarihinde 100 maçın üzerine çıkan diğer futbolcular, ikinci sezonunda bu başarıyı elde edememişti. Son 2 sezonda, Fenerbahçe’nin oynadığı maç sayısı 100’ü aştı ve kulüp, bu kadar yüksek sayıda karşılaşmaya iki sezonda ilk kez çıkmış oldu. Tadic, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında toplamda 99 resmi maçta 7 bin 616 dakika sahada kalırken, 27 gol ve 31 asistle büyük bir katkı sağladı.