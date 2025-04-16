Tadic’in Tercihi Fenerbahçe Olacak

DUSAN TADIC’İN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 2024-2025 sezonunda sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkatini çekiyor. 36 yaşındaki sporcu, Avrupa’nın en büyük 10 liginde üst üste 7 sezon boyunca hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Tadic’in geleceği ise heyecanla bekleniyor ve tecrübeli futbolcunun tercihleri ortaya çıkmaya başladı.

Bu sezon Süper Lig’de 11 gol ve 10 asistle Fenerbahçe’nin hücum etkisinde büyük rol oynayan Tadic, toplamda 103 maçta 29 gol ve 32 asistle dikkat çekici bir istatistik elde etti. 2018-2019 sezonundan bu yana Ajax ve Fenerbahçe formalarıyla gösterdiği performans, onu Avrupa futbolunda benzersiz bir konuma taşıdı.

TEKLİFLER VE YENİ FIRSATLAR

Gelen haberlere göre, Tadic’e eski takımı Ajax ve Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerden teklifler ulaştı. Ajax’ın, futbol kariyerini sonlandırmasının ardından Tadic’e teknik heyette görev alma imkanı sunduğu kaydedildi. Ancak Sırp yıldızın, Fenerbahçe ile görüşmeden başka kulüplere yanıt vermeyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Tadic’in önceliği sarı-lacivertli camiada kalmak. Fenerbahçe yönetimiyle yapılacak görüşmelerin, tecrübeli oyuncunun geleceğini şekillendirmesi bekleniyor. Taraftarların zaman zaman eleştirse de sahadaki liderliğiyle fark yaratan Tadic’in, Fenerbahçe’ye olan bağlılığı camiada olumlu yankı buldu.