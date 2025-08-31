Tahire Başerer Evinde Hayatını Kaybetti

GÜN İÇERİSİNDE YAŞANAN TRAGİK OLAY

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bir apartmanda, saat 17.00 civarında yaşanan olayda, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı, direkt olarak Başerer’in yaşadığı daireye gitti. Daire kapısının açılmaması üzerine avukat, durumu acil yardıma bildirdi.

KAPIDA CENAZE BULUNDU

Kapıyı açan ekipler, içeri girdiklerinde Tahire Başerer’in hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede, Başerer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından Başerer’in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne taşındı.