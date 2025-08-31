Gündem

Tahire Başerer Evinde Hayatını Kaybetti

tahire-baserer-evinde-hayatini-kaybetti

GÜN İÇERİSİNDE YAŞANAN TRAGİK OLAY

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bir apartmanda, saat 17.00 civarında yaşanan olayda, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı, direkt olarak Başerer’in yaşadığı daireye gitti. Daire kapısının açılmaması üzerine avukat, durumu acil yardıma bildirdi.

KAPIDA CENAZE BULUNDU

Kapıyı açan ekipler, içeri girdiklerinde Tahire Başerer’in hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede, Başerer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından Başerer’in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne taşındı.

ÖNEMLİ

Dünya

Avrupa’da İsrail ve Gazze Krizi! Bakanlar Bölündü

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Kopenhag'daki toplantıda İsrail'e yönelik olası yaptırımlar konusunda görüş ayrılığına düştü. Bazı ülkeler sert tedbirler isterken, diğerleri karşı durdu.
Gündem

Teknofest Mavi Vatan Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025'in bir parçası olarak düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliklerinin dördüncü günü, deniz teknolojileri alanında birçok faaliyete ev sahipliği yapmaya başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.