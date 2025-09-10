Taksi, Dolmuş Ve Otobüse Zam Geliyor!

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ UYGULAMAYA GİRİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni vergi düzenlemesi ile büyükşehirlerdeki taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçları için önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek bu düzenleme, büyükşehir sınırları içinde ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükellefleri kapsıyor. Artık taksiciler, minibüsçüler, halk otobüsü şoförleri ve servisçiler basit usulden gerçek usule geçerek vergi yükümlülüğü altına girecek. Büyükşehir dışındaki illerde bulunan esnaf ise mevcut basit usul sisteminde kalmaya devam edecek.

MALİYETLERDE CİDDİ ARTIŞ BEKLENİYOR

2023 seçimleri sırasında basit usule dahil edilen esnaf, yeni düzenleme ile fiş kesmek ve KDV ödemek zorunda kalacak. Aynı zamanda beyanname harcı ve muhasebe giderleri gibi ek maliyetlerle de karşılaşacak. Bu durum, yılbaşında taksi ve dolmuş tarifelerine yapılacak zamları kaçınılmaz hale getiriyor.

YÜZDE 50’YE KADAR VERGİ YÜKÜ

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, gerçek usule geçilmesi taksicilerin ve dolmuşçuların vergi yükünü sıfırdan yüzde 50’ye kadar artırabiliyor. Örnek vermek gerekirse, yıllık 600 bin lira net kazancı olan bir taksici, Gelir Vergisi, KDV ve stopaj ile toplam 292 bin lira vergi ödeyecek. Artan maliyetler sebebiyle esnafların da fiyatları yükseltmesi bekleniyor.