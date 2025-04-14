Taksi Krizi Kanlı Sonuçlandı: Hüseyin Tutuklandı

ANTALYA’DA ŞOK OLAY

11 Nisan 2025’te Antalya’da bir mekânda sahne alan Hüseyin Tatlı, konserinin ardından otele gitmek üzere taksiye bindi. Ancak otel önünde beklenmeyen bir kriz yaşandı: Taksici, mekanın ödemesi gereken ücreti Hüseyin’den talep etti. Hürriyet’in aktardığına göre, bu durum aniden bir tartışmaya dönüştü ve tartışma küfürleşmeye kadar gitti. Hüseyin’in iddialarına göre, taksici ona saldırdı ve bu sırada taksicinin arkadaşları da olaya müdahil olunca ortam adeta savaş alanına dönüştü.

DARP, KIRIK AYAĞI VE YOĞUN BAKIM DURUMU

Olay sırasında Hüseyin Tatlı, 3 kişi tarafından darp edildiği ve ayağının kırıldığını belirtiyor. NTV’nin haberine göre, Hüseyin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, taksici başına aldığı darbeler yüzünden yoğun bakımda tedavi görüyor. Taksicinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor. Hüseyin, taksicinin şikâyeti üzerine polise ifade verdi ve adliyeye sevk edilerek 14 Nisan 2025 tarihinde mahkeme tarafından tutuklama kararı alındı ve cezaevine gönderildi.

İBRAHİM TATLISES İLE GERİLİM

Olay, Hüseyin’in abisi İbrahim Tatlıses ile aralarında yaşanan gerginlik ile daha da alevlendi. Gel Konuşalım programında, İbrahim’in Hüseyin’e “Oğlum, senden bir şey olmaz, kendini yorma” dediği iddia edildi. Hüseyin, bu açıklamayı 4 Nisan 2025’te sosyal medya üzerinden yalanlayarak, “Eğri otur, doğru konuş! Böyle bir konuşma olmadı, yalan söyledin!” ifadeleriyle karşılık verdi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Hüseyin ayrıca abisinin 2000 yılındaki albümünü toplattığını, Kral TV klibini kaldırttığını ve Avustralya turnesini engellediğini de öne sürdü.