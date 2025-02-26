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Taksilerde Kamera Zorunluluğu Başlıyor

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CAMERA ZORUNLULUĞU RESMİ OLARAK BAŞLIYOR

1 Mart Cumartesi gününden itibaren, kamera sistemine sahip olmayan ticari taksilerin trafiğe çıkması mümkün olmayacak. Bu araçların yeni dönemde araç muayenesinde onay alması da mümkün olmayacak.

DÜZENLEME GEÇEN YIL YAYIMLANDI

İçişleri Bakanlığı’nın bu konudaki düzenlemesi, 29 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile taksi ve taksi dolmuş türündeki taşıtlara acil durum butonu ve kamera sistemi zorunluluğu getirildi.

Bu karar, taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik endişeleri doğrultusunda alındı. Araç içindeki kameralar, hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak.

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Ticari Araçlara Kamera Zorunluluğu Başlıyor

1 Mart 2025'ten itibaren ticari taksilerin kameraları zorunlu hale geliyor. Bu düzenlemeye uymayan araçlar muayene geçemeyecek, böylece yolcu ve sürücü güvenliği artırılacak.
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