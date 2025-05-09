Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor: Mecburi Ödeme Cihazı

YENİ DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, taksimetrelerle entegre çalışacak yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu hale gelecek.

MEVCUT TAKSİMETRELERLE UYUMLU OLACAK

Bütün taksiler için geçerli olacak düzenleme ile Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu sayede belge düzenine uyum artırılacak, kayıtlı ekonomi desteklenecek ve kartla ödeme olanağı genişletilecek. Taslağa göre, taksi hizmeti veren mükelleflerin, mevcut taksimetreleriyle bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu olacak. Taksicilerin, 31 Aralık tarihine kadar belirli teknik özellikleri olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan bu cihazları temin etmesi gerekecek.

CİHAZLARIN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, taksimetre açıldığında otomatik olarak işlem başlatacak. Taksimetre, ücret hesaplaması yaptıktan sonra, cihazda işlemin de sonlandırılmasını sağlayacak. Ayrıca, bu cihazlar taksimetreden bağımsız çalışamayacak. Tutar bilgisi, taksimetreden otomatik olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaza aktarılacak ve elle tutar girişi mümkün olmayacak.