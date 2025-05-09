Taksilerde Yeni Sistem Geliyor: Mecburi Olacak

YENİ DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için önemli bir düzenlemeye hazırlık yapıyor. Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, taksimetrelerle entegre çalışan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunlu hale gelecek.

HEDEFLER VE MEVCUT DURUM

Tüm taksiler için zorunlu olacak bu düzenleme, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı ile duyuruldu. Taslağın amacı, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımını yaygınlaştırarak belge düzenine uyumu artırmak, kayıtlı ekonomiyi desteklemek ve kartla ödeme imkânlarını geliştirmek. Bu kapsamda, taksicilere mevcut taksimetrelerle bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilecek. Taslağa göre, taksimetre takılan taksilerde yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin 31 Aralık’a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış cihazları kullanması gerekecek.

CİHAZLARIN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Yeni cihazlar, taksimetrenin açılmasıyla birlikte otomatik olarak devreye girecek. Taksimetrede belirlenen ücretin ardından, işlem yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üzerinde de sonlandırılacak. Ayrıca bu cihazlar, taksimetreden bağımsız olarak çalışmayacak. Tutar bilgisi, taksimetreden yeni nesil ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacak ve elle tutar girişi yapılmasına izin verilmeyecek.