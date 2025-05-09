Gündem

Taksilerde Yeni Sistem Geliyor: Mecburi Olacak

taksilerde-yeni-sistem-geliyor-mecburi-olacak

YENİ DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için önemli bir düzenlemeye hazırlık yapıyor. Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, taksimetrelerle entegre çalışan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunlu hale gelecek.

HEDEFLER VE MEVCUT DURUM

Tüm taksiler için zorunlu olacak bu düzenleme, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı ile duyuruldu. Taslağın amacı, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımını yaygınlaştırarak belge düzenine uyumu artırmak, kayıtlı ekonomiyi desteklemek ve kartla ödeme imkânlarını geliştirmek. Bu kapsamda, taksicilere mevcut taksimetrelerle bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilecek. Taslağa göre, taksimetre takılan taksilerde yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin 31 Aralık’a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış cihazları kullanması gerekecek.

CİHAZLARIN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Yeni cihazlar, taksimetrenin açılmasıyla birlikte otomatik olarak devreye girecek. Taksimetrede belirlenen ücretin ardından, işlem yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üzerinde de sonlandırılacak. Ayrıca bu cihazlar, taksimetreden bağımsız olarak çalışmayacak. Tutar bilgisi, taksimetreden yeni nesil ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacak ve elle tutar girişi yapılmasına izin verilmeyecek.

ÖNEMLİ

Dünya

İran Dışişleri Bakanı Arakçi İddiaları Reddetti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News'in İran'da gizli nükleer tesis bulduğu yönündeki haberine etkili bir şekilde karşılık verdi.
Ekonomi

Gram Altın Fiyatı 4151 TL

ABD'nin ticaret politikalarındaki yumuşama, güvenli liman talebini azalttı. Bu durum, ons altının dalgalı seyri sonrası 3333 dolara, gram altının ise 4151 TL'ye yükselmesine neden oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.