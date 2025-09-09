Taksim’deki CHP Töreninde Dikkat: Özgür Çelik Var, Gürsel Tekin Yok!

CHP’NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VE TÖRENE KATILIM

CHP’nin kuruluşunun 102’inci yılı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki etkinliğe katıldı. Özel’e Özgür Çelik de eşlik etti. Anıta çelenk bırakılmasının ardından tören sona erdi.

GÜRSEL TEKİN KATILMADI

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanmış olan Gürsel Tekin, saat 14.00’teki Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki etkinliğe katılacağını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de karşılayacağını duyurmuştu. Ancak Tekin, bu törene katılmadı. Tekin, sabah saatlerinde partinin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na gelerek çelenk bırakmıştı. Tekin burada yaptığı açıklamada, “Bizim resmi binamız Sarıyer.” ifadelerini kullanarak, bina tartışmasına girmek istemediğini söyledi.

ÇELENK KALDIRILDI

Ayrıca, Tekin ve beraberindekiler tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı’na bırakılan çelenk kaldırıldı. Çelengin üzerindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı yazısı söküldü ve anıtın arka tarafına kaldırıldığı gözlemlendi.

PARTİLİLER BEKLEYİŞTE

Sarıyer’deki CHP İl Binası önünde partililerin bekleyişi devam ediyor. Gürsel Tekin’in geleceği bina önünde birçok güvenlik önlemi alınırken polis ekipleri de bina önünde beklemeye devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burası artık il binamız değil; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in çalışma ofisidir. Niye hala polis ablukası sürüyor! Neden seçilmiş parti yöneticilerimizin, meclis üyelerimizin, ilçe başkanlarımızın girişine izin verilmiyor! Mahkemenin böyle bir kararı yoktur.” dedi.

ANKARA ZİYARETİ PLANI

Daha önce katıldığı bir TV programında Gürsel Tekin, “Önümüzdeki hafta Ankara ziyaretim olacak. Hem Özgür Özel’i hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek isterim.” şeklinde konuştu. Tekin, “Ben bunların abisiydim, kardeşleriydim, ne oldu da birden bire canavar oldum? Ben CHP’nin kimliğine toz konmasın isteyen bir insanım.” dedi. Tekin, “Gerçek CHP’lilerin hiçbiri bugün orada yoktu. O bina hepimize yeter. Ben en kısa süre içinde hem Özgür Çelik ile hem de arkadaşlarımızla kucaklaşmak istiyorum.” ifadesini kullandı.

BAHÇELİEVLER’E TAŞINMA

Binanın Bahçelievler’e taşınmasına ilişkin de konuşan Tekin, “Sayın Genel Başkanımız nereye giderse, elbette onlara saygılı davranırız. Genel Başkan, Bahçelievler’e ziyarete gidiyorsa biz de icabet ederiz. Ama bizim İstanbul il binamız Sarıyer’dedir. İstanbul ili bizim üstümüze hukuken zimmetli.” dedi.

AVUKAT ARA KARARI VE CHP’NİN ADIMLARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması yönünde ara kararını 2 Eylül’de açıklamıştı. Mahkeme kararına göre İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atandı. Bazı isimler bu görevi kabul etmediğini ifade etse de Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gideceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in atanmasıyla ilgili “O mahkemenin verdiği hiçbir kararı tanımıyoruz, il başkanımız görevinin başındadır.” dedi. CHP, Gürsel Tekin hakkında ihraç kararı vermiş ve Tekin’i partiye savunma yapmak üzere çağırmıştı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINDI

Mahkeme kararı ve yaşanan tartışmalar sonucunda CHP, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldı. 900’ün üzerinde delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı. Böylece CHP, son iki yılda üçüncü kez kurultay kararı almış oldu. Son kongrenin mahkemenin “mutlak butlan” kararına karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı belirtildi.