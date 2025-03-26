Taksim ve Şişhane İstasyonları Açıldı!

YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDAKİ İSTASYONLAR KAPALIYDI

Metro İstanbul, dün akşam yaptığı paylaşımda, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının ikinci bir bildirime kadar kapalı olduğunu duyurdu. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da faaliyetlerine ara vermişti. Açıklamada, “Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecektir” ifadesi yer aldı. Bu durum, İstanbul’un en yoğun ulaşım hattında vatandaşların alternatif rotalar aramasına yol açtı.

YENİDEN AÇILIŞ MÜJDESİ

Bugün, Metro İstanbul’dan sevindirici bir gelişme oldu. Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır” şeklinde açıklamalarda bulundu.