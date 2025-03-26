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Taksim Ve Şişhane İstasyonlarına Açılış Müjdesi

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YENİKAPI- HACIOSMAN HATTI İSTASYONLARI KAPALIYDI

Metro İstanbul, dün akşam sosyal medya üzerinden bir duyuru yaparak Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının, ikinci bir bildirim gelene kadar kapalı olduğunu belirtmişti. Bunun yanı sıra, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da seferlerine kapatılmıştı. Açıklamada, “Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecektir” ifadesi kullanıldı. Bu gelişme, İstanbul’un önemli ulaşım hatlarından birinde yolcuların alternatif güzergah arayışına girmesine neden oldu.

İNANILMAZ BİR MÜJDE GELDİ

Bugün ise Metro İstanbul’dan sevindirici bir haber geldi. Kurumun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır” denildi.

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