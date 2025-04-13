Talisca Açtı, Tadic Kapatmıştır

MAÇIN BAŞLANGICI VE FENERBAŞÇE’NİN PERFORMANSI

BG Grup 4 Eylül Stadyumu, soğuk bir Nisan akşamında Fenerbahçe’nin etkileyici galibiyetine ev sahipliği yaptı. Maçın ilk anlarında Sivasspor’un baskısı, Livakovic’in 5. dakikada Rey Manaj’ın kafa vuruşunu çizgiden çıkarmasıyla önlendi. 42. dakikada Talisca sahneye çıkarak frikikten attığı golle skoru 1-0 yaptı ve Alex de Souza’dan sonra Sivasspor’a frikik golü atan ilk Fenerbahçeli oldu.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOLLER

Maçın ikinci yarısında 47. dakikada Edin Dzeko’nun pasında Tadic, farkı ikiye çıkararak durumu 2-0 yaptı. Sivasspor ise 57. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun harika şutuyla gole umutlansa da (1-2), 85. dakikada Radakovic’in kırmızı kart görmesiyle savunmaları zayıfladı. Maçın finalini ise 90. dakikada Tadic, uzak mesafeden attığı muazzam golle yaparak skoru 3-1’e taşıdı. Bir taraftar, “Tadic’in golleri sanat, Livakovic kale değil kale!” derken, başka bir izleyici, “Talisca’nın frikiği Sivas’ı susturdu!” ifadesiyle coşkusunu dile getirdi.

MOURENHO’NUN ÇARPICI YORUMLARI

Maç sonrası beIN Sports’a değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho, galibiyet ve oyuncularıyla ilgili düşüncelerini aktardı. Mourinho, Livakovic’in kritik kurtarışlarına dikkat çekerek, “İlk 30 dakikada Livakovic bizi ayakta tuttu. Özellikle 5. dakikadaki kurtarışı hayatiydi. Ona bu morali hissettirmek istedim, çünkü o bunu hak ediyor.” dedi.

Tadic’in takım içindeki önemine vurgu yapan Mourinho, “Tadic çok önemliydi, ama hiçbir oyuncum diğerinden daha hayati değildi. Osayi, Skoriniar, hepsi müthiş iş çıkardı.” şeklinde konuştu. En-Nesyri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mourinho, “Normalde En-Nesyri gol kralı olurdu, ama zor bir dönem geçirdi. Ramazan ayı sürecinde güç kaybettiğini düşünüyorum. Bugün oynadığı oyun hoşuma gitti, gücünü geri kazanıyor. Kalan maçlarda onunla çalışacağız.” ifadelerini kullandı.