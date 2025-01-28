Talisca Fenerbahçe ile 1.5 Yıl İmzaladı

FENERBAHÇE ANDERSON TALISCA İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yaptığı anlaşmayı duyurarak, oyuncuyla 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu transfer, sarı-lacivertli camianın önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

KULÜBÜN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli yönetimden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Talisca’nın Fenerbahçe’ye katılmasıyla birlikte takımın iddialı hale gelmesi bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE AL NASSR VEDASI

Fenerbahçe, Talisca’nın kazancına dair henüz resmi bir bilgi paylaşmazken, sözleşmeyle ilgili bazı iddialar gündeme geldi. Talisca’nın detaylarının merak konusu olduğu bu dönem, futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor. Diğer yandan, Anderson Talisca’nın son formasını giydiği Al Nassr, futbolcuya veda mesajı yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda “Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın.” sözleri dikkat çekti. Al Nassr’ın veda paylaşımını saat 19:07’de yapması ise sosyal medyada tartışmalara yol açtı.