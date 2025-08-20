Talisca Gremio’ya Gidiyor Mu?

TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına ulaşmayı hedeflerken, transfer süreci de oldukça hareketli geçiyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çekerken, en son Dorgeles Nene transferinin duyurulmasıyla birlikte kadroda ayrılacak oyuncular da gündeme geldi. Taraftarların ilgisini çeken isimlerden biri, geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan Anderson Talisca oldu.

GREMIO’DAN TEKLİF İDDİASI

Brezilya kulübü Gremio’nun, Talisca’yı kadrosuna katmak amacıyla Fenerbahçe’ye resmi bir öneride bulunduğu ve yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı belirtiliyor. Gremio’nun Fenerbahçe ve Talisca’ya yüksek bir teklif yapma niyetinde olduğu öne sürüldü.

TALEPLERİ REDDETTİ

Talisca, bu konudaki iddialara yanıt vererek, TNT Sports’a açıklamada bulundu. Yıldız futbolcu, “Şu anda Brezilya’ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe’ye odaklandım” sözlerini kullandı. Talisca, bu ifadeleriyle sarı-lacivertli takımda kalma niyetini net bir şekilde belirtti.