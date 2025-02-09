Talisca’ya Su Şişesi İsabet Etti

ANDERSON TALISCA’NIN ŞOKU

Alanyaspor karşısında Fenerbahçe’nin ikinci golünü atan Anderson Talisca, büyük bir şok yaşadı. 42. dakikada Filip Kostic’in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada iyi bir yükselişle topa kafa vurarak, altıpas önünden meşin yuvarlağı Yusuf Karagöz’ün sağından ağlara göndermeyi başardı. Bu gol, Szymanski’nin ardından Fenerbahçe’yi rahatlatan ikinci gol oldu.

GOL SEVİNCİ SIRASINDA TRİBÜNDEN ATILAN CİSİM

Anderson Talisca, gol sevinci yaşadığı esnada tribünlerden fırlatılan bir cisimle yere düştü. Bu durum, onun ve takımın sevinci üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Talisca’nın yaşadığı bu şok, ekonomik ve spor anlayışımızda oluşan fanatik tutumların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.