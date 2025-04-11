Tam Finans, KOBİ’lere 6.5 Milyar Dolar Desteği Sağladı

DÜNYA BANKASI’NDAN ALDIĞI ÖDÜL VE BÜYÜME HEDEFLERİ

Dünya Bankası’na bağlı IFC tarafından geçen yıl “Avrupa’nın en iyi KOBİ finansman şirketi” unvanını kazanan Tam Finans, Mısırlı MNT-Halan tarafından satın alınmasının ardından Akdeniz’in en büyük banka dışı finans şirketi haline geldi. Şirket, mikro KOBİ’lere sunduğu desteği yeni bir boyuta taşıyarak, kuruluşundan itibaren 172 bin işletmeye toplamda 6.5 milyar dolar finansman sağladı. Yılda 7 milyon kilometre yol kat ederek müşterilerine ulaşan Tam Finans, 2025 yılına kadar şube sayısını 49’a ve müşteri sayısını 70 bine çıkarmayı amaçlıyor.

KOBİ’LERE YAPILAN GÜÇLÜ DESTEK

Tam Finans, 2012 yılından bu yana mikro KOBİ’lere yönelik finansman hizmetleriyle dikkat çekiyor. Bugüne kadar 172 bin işletmeye 6.5 milyar dolar kaynak aktararak bu firmalara önemli bir destek sağladı. Geçen yıl içerisinde 51 bin farklı işletmeye 1.5 milyar dolar finansman sağlandığı, ortalama her bir firmanın 30 bin dolarlık destek aldığı ifade edildi. CEO Hakan Karamanlı, bu işletmelerin %40’ının bankalarda kredi riski taşımadığını ve %25’inin bir yıldan kısa sürede kurulduğunu belirtti. Tam Finans, bankalardan aldığı krediyi takipteki işletmelere yönlendirerek, onların bankalara olan borçlarını ödemeleri konusunda yardımcı oluyor. Türkiye’de bulunan 3.7 milyon mikro KOBİ’nin yer aldığı pazarda, sektördeki 48 faktoring şirketi arasında müşteri sayısının %55’ini oluşturmasıyla lider konumda bulunuyor.

DİJİTAL BÜYÜME STRATEJİLERİ

Finans sektöründe sahip olduğu ilk ve tek Ar-Ge merkeziyle dijital altyapısını güçlendiren Tam Finans, müşterilere hızlı çözümler sunmaya devam ediyor. Karamanlı, müşterilerin çoğunun finansal verilerinin eksik olduğunu ancak Ar-Ge merkezi sayesinde geliştirilen uygulamalarla bu verilere ulaşarak kredibilite analizleri yaptıklarını açıkladı. Şirket, belgeleri talep etmeden işlemleri dijital olarak sonuçlandırıyor. Yılda 7 milyon kilometre yol kateden 600 kişilik saha ekibiyle müşterilere birebir ulaşma çabası gösteriyor. 2025 hedefleri arasında şube sayısını 49’a ve mobil ekip sayısını 30’un üzerine çıkarmak bulunuyor.

YENİ PAZARLAR VE SUNULAN HİZMETLER

MNT-Halan ile gerçekleştirdiği satın alma, Tam Finans’ı Akdeniz’in en büyük banka dışı finans kuruluşuna dönüştürdü. Bu ortaklık, Orta Asya ve Afrika gibi yeni pazarlara açılma hedefini de beraberinde getiriyor. Karamanlı, satın alma sonrası “Tam Birlik Tarım” ve “Tam Teknoloji” adında iki yeni şirket kurma çalışmalarının sürdüğünü, bu şirketlerin sırasıyla çiftçi bayilerinin ticaretini finanse etmek ve KOBİ’lerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak için tasarlandığını belirtti. Tam Finans, saha ekibiyle her ay 50-60 bin müşteri ziyareti gerçekleştirerek işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor. Ayrıca, Türkiye’de faktoring sektörünün 288 milyar TL büyüklüğe ulaştığı kaydedilirken, Tam Finans’ın bu pazardaki %55’lik payla mikro KOBİ’lere en fazla hizmet veren şirket olduğu vurgulandı.