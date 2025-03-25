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Tamirdeki Ürün İçin Yedek Talep Edin!

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TİCARET BAKANLIĞI’NIN YENİ BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı, “Bunları biliyor muydunuz?” başlıklı bir bilgilendirme serisi ile tüketicilere önemli bilgiler sunuyor. Bu kapsamda, tamire bırakılan bir ürün için benzer nitelikte bir ürün talep etme imkanı olduğu ifade ediliyor.

TAMİR SÜRESİ VE ÖZELLİKLER

Buna göre, tamire bırakılan ürün 10 iş günü içinde tamir edilmezse, kullanıcı üretici ya da ithalatçıdan tamir süreci sona erene kadar benzer özelliklere sahip bir ürün talep edebiliyor. Bu düzenleme, tüketicilerin mağduriyetini azaltmayı hedefliyor.

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