Tamire Alınan Eşya İçin Ürün Talebi

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN YENİ DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, “Bunları biliyor muydunuz?” başlıklı bilgilendirme serisinde tüketicilere önemli bir bilgi sundu. Tamire bırakılan ürünler için benzer nitelikte ürün talep etme hakkının bulunduğunu duyurdu.

10 GÜNDE TAMİR EDİLMEZSE BENZER ÜRÜN TALEP EDİLEBİLİR

Bu açıklamaya göre, gereksinim duyulan ürün tamir süreci içinde 10 iş günü içerisinde tamamlanmadığı takdirde, üretici ya da ithalatçıdan, tamir işlemi bitene kadar benzer özelliklere sahip bir ürün talep edilebiliyor.