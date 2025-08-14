Tammy Abraham, 5. golünü attı

Spor

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında İrlanda’nın St. Patrick’s takımını 3-2 yenmeyi başardı. İlk maçı 1-1 berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, bu galibiyetle üst tura geçme umudunu devam ettiriyor.

TAMMY ABRAHAM’IN PERFORMANSI

Tammy Abraham, karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle takımına 2-2’lik eşitliği getirdi. Bu gol, Abraham’ın Beşiktaş’taki 5. golü oldu. Daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndaki Shakhtar Donetsk maçında 1 gol, St. Patrick’s ile yapılan ilk maçta ise 3 gol kaydetmişti.

MAÇTAKİ SÜRESİ

Abraham, maça ilk 11’de başladı ve 63. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yer değiştirdi. Bu değiştirme ile Beşiktaş, takımda tazelik sağlama adına önemli bir adım atmış oldu.

