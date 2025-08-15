Tammy Abraham, 5. Golünü Attı

BEŞİKTAŞ, UEFA KONFERANS LİGİ’NDE GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda takımı St. Patrick’s’i 3-2 yenerek turnuvada bir adım daha ilerledi. Siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Tammy Abraham, karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle takımına 2-2’lik eşitliği sağladı.

ABRAHAM’IN 5. GOL SEVİNCİ

Tammy Abraham, bu golle Beşiktaş’taki 5. gol sevincini yaşamış oldu. Daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e karşı 1 gol atan Abraham, St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta ise 3 gol kaydetmişti.

KARŞILAŞMADA 63 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Tammy Abraham, 63. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu’na yerini bırakarak karşılaşmadan ayrıldı.