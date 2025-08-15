Spor

Tammy Abraham, 5. Golünü Attı

tammy-abraham-5-golunu-atti

BEŞİKTAŞ, UEFA KONFERANS LİGİ’NDE GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda takımı St. Patrick’s’i 3-2 yenerek turnuvada bir adım daha ilerledi. Siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Tammy Abraham, karşılaşmanın 29. dakikasında attığı golle takımına 2-2’lik eşitliği sağladı.

ABRAHAM’IN 5. GOL SEVİNCİ

Tammy Abraham, bu golle Beşiktaş’taki 5. gol sevincini yaşamış oldu. Daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e karşı 1 gol atan Abraham, St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta ise 3 gol kaydetmişti.

KARŞILAŞMADA 63 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Tammy Abraham, 63. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu’na yerini bırakarak karşılaşmadan ayrıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bahar Candan’a Tepkiler Yağdı: Tedavi Görün!

30 yaşında anoreksiya tedavisi gören Nihal Candan, 20 Haziran'da hayatını kaybetti. Kız kardeşi Bahar Candan'ın TikTok'taki paylaşımı ise büyük ilgi uyandırdı.
Gündem

Bahar Candan’ın Tepki Çeken Paylaşımı

Bahar Candan'ın TikTok paylaşımı, "Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim" sözleriyle büyük tepki çekti. Kullanıcılar, içeriği saygısızlık olarak değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.