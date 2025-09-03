Tammy Abraham İkinci Kez Baba Oldu

Gündem

BEŞİKTAŞ’IN GOLCÜSÜ TAMMY ABRAHAM’IN TAZE MUTLULUĞU

Beşiktaş’ın başarılı golcüsü Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez ebeveyn olmanın keyfini çıkarıyor. Çift, yeni doğan kızlarını sağlıkla kucaklarına aldı. Abraham, bu anlamlı haberi sosyal medya hesabından duyurarak, “Dünyamıza hoş geldin kızım” notunu paylaşımına ekleyerek hislerini takipçileriyle paylaştı.

MUTLU ÇİFTİN YENİ KIZI

Abraham, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır birlikte olduğu Leah Monroe’ya evlenme teklif etti ve Monroe, bu teklif karşısında “Evet” dedi. Mutlu çiftin zaten bir çocukları bulunuyor. Siyah-beyazlı camia, yıldız futbolcuyu yaşadığı bu güzel an sebebiyle tebrik etti.

