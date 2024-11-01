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Tanju Özcan’dan Ahmet Özer Açıklaması

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TANJU ÖZCAN’DAN KISA AÇIKLAMA

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanması üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya dair önceki sessizliğini bozdu. TV100’ün ulaştığı Özcan, “Sebepleri var, tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam. Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum. Gördükten sonra da değerlendireceğim” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bütün belediye başkanlarını Esenyurt’a çağırmasına rağmen Özcan’ın İstanbul’a gitmemiş olduğu dikkat çekti.

AHMET ÖZER’LE GÖRÜŞME TALEBİNE CEVAP YOK

Bu sabah Silivri Cezaevi’nde tutulan Ahmet Özer ile görüşmek isteyen Özgür Özel ve CHP heyetinin Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruya yanıt verilmedi. Bu durum, partinin içindeki gelişmeler ve tutuklamalar açısından dikkat çekici bir nokta oluşturuyor. Özcan’ın sessizliğinin sebepleri konusunda açıklama yapması ve olayın tüm yönlerini değerlendireceğini belirtmesi, konunun gelişimini izleyenler için önemli.

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