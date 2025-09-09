Gündem

Tanker Amonyum Nitratla Devrildi

tanker-amonyum-nitratla-devrildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Savaştepe ile Balıkesir karayolunun Kocabıyıklar Mahallesi civarında gerçekleşti. Kadir Kaçaner’in idaresindeki 42 DIJ 94 plakalı amonyum nitrat yüklü tanker, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi.

KAZA SONRASINDA ALINAN ÖNLEMLER

İhbar üzerine hızlı bir şekilde kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri gönderildi. Yaralı tanker şoförü Kadir Kaçaner, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Patlama riski dolayısıyla çevredeki kişiler kaza bölgesinden uzaklaştırılırken, Balıkesir-Savaştepe karayolu tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı.

