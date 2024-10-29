“Tapınak Festivalinde Havai Fişek Patlaması”

PATLAMA OLAYI YAŞANDI

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde, Kasaragod bölgesinde, dün akşam saatlerinde bir tapınak festivalinde yüzlerce kişinin bulunduğu alanda büyük bir patlama gerçekleşti. Patlama, havai fişeklerin saklandığı kulübede yaşandı ve bu durumdan sonraki yangın, alevlerin etrafa yayılmasına neden oldu.

YARALILARIN SAYISI ARTIYOR

Yetkililer, olay sonucunda en az 150 kişinin yaralandığını duyurdu. Polis, yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini ve bu yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğunu ifade etti. Olayın ardından, yerel yönetim ve sağlık çalışanları yaralıların tedavisi için gerekli önlemleri alıyor.