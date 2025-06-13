Tapu Değeri Herkesi Etkiliyor! Ceza Unsuru Var

HÜKÜMET TEDBİRLER ALIYOR

Büyükşehirlerde gayrimenkul satışlarında beyan edilen tapu bedelleri ile gerçek piyasa değerleri arasındaki fark, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı hareket geçirdi. Son 5 yıl içinde gerçekleştirilen yüz binlerce gayrimenkul satışı yeniden gözden geçiriliyor. Bakanlık, düşük beyan ile kamu zararı oluştuğunu tespit ederek, eksik ödenen tutarları ve gecikme faizlerini tahsil etmeye hazırlanıyor.

YASAL SÜREÇLER BAŞLATILDI

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere dayanarak, tapuda satış bedelini bilerek düşük gösteren alıcı ve satıcılara yönelik yasal süreç başlatıldı. Şüpheli işlemler için yazılı tebligatlar gönderilmeye başlanıyor. Ayrıca, taraflar ifade vermek üzere ilgili birimlere çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde beyan edilen bedeller, işlemin yapıldığı bölgedeki ortalama fiyatlarla karşılaştırılıyor. Şüpheli durumlarda cezai süreç hızla başlatılıyor.

YASAL DÜZENLEMELERİN ETKİSİ

Yasal düzenlemeye göre, tapu harcı satış bedelinin yüzde 4’ü olarak belirleniyor ve bu tutarın eşit bir şekilde alıcı ve satıcı tarafından ödenmesi gerekiyor. Ancak Bakanlık, birçok işlemde bu yükümlülüğün sadece bir tarafça yerine getirildiğini ve satış bedellerinin düşük gösterilerek harçtan kaçınıldığını tespit etti. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin hem vergisel hem de idari yaptırımlar ile karşılaşacağını açıkladı.

ACTION URGED FOR CITIZENS

Vatandaşlar, geçmiş tapu işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte mağduriyet yaşanmaması adına tüm tarafları satış işlemlerinde doğru değer beyan etmeleri konusunda uyarıyor. Gerçeğe aykırı beyan edenleri yüksek miktarlarda para cezaları ve faiz yükleri bekliyor. Bakanlık, hem alıcı hem de satıcıyı sorumlu tutarak usulsüz işlemlere göz yummayacak kararlılıkla ilerliyor.