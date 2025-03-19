tapu-eksiklikleri-ve-miras-devlete-kalabilir

MİRAS İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN SONUÇLARI

Tapu devir işlemlerindeki eksiklikler ve mirasçıların tespitindeki karmaşıklıklar, mal varlıklarının devlete kalmasına yol açabiliyor. Mirasın devlete intikal etme riski, yasal mirasçıların belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir konu.

YASAL MİRASÇILARIN BELİRLENMESİ

Türk Medeni Kanunu’na göre, vefat eden kişinin mirası öncelikle eşi ve çocukları arasında paylaşılmalı. Çocuk veya eş yoksa, miras sırayla anne-baba, kardeşler ve daha uzak akrabalara geçiyor. Ancak eğer hiçbir yasal mirasçı yoksa, bu durumda miras devlete geçebiliyor. Bu yüzden, vatandaşların tapu işlemlerinde dikkatli olmaları, hataların telafisinin zor olabileceği bu süreçte büyük önem taşıyor.