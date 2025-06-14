Tapu Usulsüzlüğünde Cezalar Başlıyor!

TAPU İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜKLERE KARŞI DENETİMLER BAŞLADI

Bakanlık, tapu işlemlerinde ortaya çıkan usulsüzlüklerin önüne geçmek için harekete geçti. Gerçek satış fiyatlarını gizleyen kişilere yönelik olarak denetim faaliyetleri başladı. Tapuda düşük değer beyan ederek vergi yükümlülüğünden kaçmaya çalışan alıcı ve satıcılar için denetimler yürütülüyor. Yazılımlar kullanılarak yapılan detaylı taramalarda, düşük beyanlar gün yüzüne çıkarılıyor.

DÜŞÜK BEYANLARA YAZILIM DENETİMİ

Büyükşehirlerdeki tapu işlemleri, beyan edilen satış bedelleri ile piyasa değeri arasındaki farklar açısından incelenmeye alındı. Bu farklar, kamuya zarar verirken, Bakanlık son 5 yıl içerisindeki yüz binlerce taşınmaz satışını incelemek üzere mercek altına aldı. Denetimlerin ardından, eksik ödenmiş vergilerin ve faizlerin tahsilatı için süreç başlatılacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, düşük satış bedeli beyan edenlere resmi yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. Satışta yer alan kişiler ifadeye çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde yapılan beyanlar, o lokal bölgedeki ortalama konut fiyatlarıyla karşılaştırılarak analiz ediliyor. Şüpheli görülen işlemlerde cezai süreçler hızla ilerliyor.

TAPU HARÇLARI DENGELENMELİ

Mevzuata göre, tapu harcı satış bedelinin %4 oranında hesaplanmakta ve bu tutar, hem alıcı hem de satıcı tarafından eşit şekilde ödenmektedir. Ancak pek çok işlemde düşük beyanlar verilerek tek taraflı ödeme yapılıyor, bu da haksız kazanç sağlamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin sadece vergi cezasıyla değil, aynı zamanda idari yaptırımlarla da karşılık bulacağını belirtiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA İMKANI SUNULUYOR

Vatandaşlar, geçmiş taşınmaz işlemlerine dair detaylara e-Devlet sistemi üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Bakanlık, ilerleyen dönemlerde cezai işlemlerle karşılaşmamak adına, tarafların tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan etmelerini vurguladı. Gerçek satış bedelini gizleyerek devlete eksik vergi ödemesine neden olanlar için ciddi yaptırımlar yolda. Hem alıcı hem de satıcının sorumluluğu bulunduğu bu süreçte, Bakanlık usulsüzlüklere karşı kararlı tutumunu sürdürüyor. Yüksek para cezaları ve faiz yüküyle karşılaşmamak için vatandaşların tapu işlemlerinde dürüst beyanlarda bulunması büyük önem taşıyor.