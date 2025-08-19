Taraflar Beyaz Saray’da görüşecekler

TRUMP’IN GÖRÜŞMESİ SONRASI AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray Oval Ofis’teki toplantısı sona erdi. Trump, Zelenski ile yaptığı görüşme sonrası “Bugün Putin ile görüşeceğim. 3 taraflı bir görüşme üzerine çalışacağız. Bu, 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük görüşme.” dedi. NATO Genel Sekreteri’ni görmekten mutluluk duyduğunu belirten Trump, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile olan ilişkilerini de övgüyle dile getirdi. Trump, “Alaska zirvesi bölgedeki barışa olan inancımızı güçlendirdi. Putin, Ukrayna için güvenlik garantilerini kabul ettiğini söyledi ve topluca bir anlaşmaya varılması konusunda iyimserim.” şeklinde konuştu.

BARİKATLARDAN TEKLİF

Trump, savaşın sona ermesi için yapılan görüşmelerin öneminden bahsederek, “İki tarafın da faydasına bir barış istiyoruz. Burada 7 ülkenin liderleri var, güvenlik konusunda destek sağlayacağız.” dedi. Ayrıca, savaşın bitirilmesi konusunda Putin’in de istekli olduğunu belirtti. Trump, “Geçmişte 6 savaş bitirdim ama ateşkes yapmadım. Belki Putin iyi görünecek ama bu benim için bir mağlubiyet değil.” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ’DEN SAVAŞ UYARISI

Zelenski, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Savaş sona ermelidir ve bunu yapan Rusya’dır.” dedi. Rusya’nın savaş açtığı için ödüllendirilmemesi gerektiğini savunan Zelenski, “Ruslar, Harkiv, Zaporijya, Sumi bölgesi ve Odesa’ya saldırarak sivil yapıları yok ediyor.” şeklinde konuştu. “Ukrayna’nın yanında Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Finlandiya ve AB liderleri olacak. Herkes onurlu bir barış arıyor.” dedi.

KONFERANS ÖNCESİ GÖRÜŞMELER

Zelenski, Trump ile görüşmesi öncesinde Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi. Bu toplantının çok ciddi bir formatta olduğunu belirten Zelenski, “Bir Avrupa ülkesinin barışı konuştuğunda, aslında tüm Avrupa’nın barışı demektir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya’nın güç yoluyla barış sağlanabileceğini söyleyerek, Trump’ın bu güce sahip olduğunu vurguladı. Trump ile Zelenski arasındaki toplantıda, Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi gibi birçok önemli konunun masaya yatırılması bekleniyor.