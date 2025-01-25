taraftarlardan-kayserispor-a-sert-tepki

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Net Global Sivasspor’a 5-2 mağlup oldu. Bu sonuçtan sonra, kulüp tesislerine gelen taraftarlar, takıma olan hayal kırıklıklarını dile getirdi.

KÖTÜ GİDİŞATA SLOGANLI TEPKİ

Maçın ardından Bellona Kayserispor Recep Mamur Tesisleri önünde bir araya gelen bazı taraftarlar, takımın kötü gidişatından dolayı teknik heyet ve futbolculara karşı sloganlar atarak eleştirilerini iletti. Oyuncuları taşımakta olan takım otobüsünün kulüp tesislerine gelişinde tepkilerini artıran taraftarlar, çevik kuvvet ekipleri tarafından kapıda durduruldu.