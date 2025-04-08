“Tarifeler ABD’de Resesyon Riskini Artırdı”

ABD’NİN TARİFELERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı açıklamada, ABD’nin uyguladığı tarifelerin mali etkisinin karışık olduğunu ve bu tarifelerin altta yatan sorunları çözmeyeceğini belirtti.

AVANTAJLAR VE SINIRLAR

Açıklamada, tarife gelirlerinin 2025 yılında ABD’nin bütçe açığının daralmasına yardımcı olacağı ancak ekonomik büyümeye olan olumsuz etki ve ek vergi indirimlerinin, uzun süreli mali faydayı sınırlayacağı vurgulandı. Fitch, uzun vadeli harcama baskıları ele alınmadığı sürece ABD’nin borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranını istikrara kavuşturmanın zor olacağını da ifade etti. ABD’nin efektif tarife oranının, 2 Nisan’da açıklanan karşılıklı tarifelerle yaklaşık yüzde 25’e yükseldiğini hatırlatan Fitch, yüksek efektif tarife oranının diğer koşullar sabit kaldığında daha büyük bir gelir artışı anlamına geldiğini kaydetti.

RESSESYON RİSKLERİ VE GELECEK TAHMİNLERİ

Bununla birlikte, açıklamada “Tarifelerin ABD’nin resesyon risklerini önemli ölçüde artırdığına ve fiyatlarda beklenen şok göz önüne alındığında Fed’in faiz oranlarını daha da düşürme kabiliyetini kısıtladığına inanıyoruz” değerlendirmesi yapıldı. Daha keskin bir ekonomik yavaşlamanın tarife dışı gelirler üzerinde önemli bir baskı oluşturacağı ve otomatik dengeleyiciler aracılığıyla harcamaları artıracağı belirtildi. Bu durumun, tarifelerden kaynaklanan ani gelir artışını geciktireceği ancak finansal piyasa oynaklığından doğan olumsuz etkilerle birlikte 2026 yılı itibarıyla belirgin hale geleceği ifade edildi.