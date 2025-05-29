Tarifeler Mahkeme Kararıyla Engellendi

ABD ULUSLARARASI TİCARET MAHKEMESİ KARARI

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelerde yasal yetkisini aştığına karar verdi. Mahkeme, Trump yönetiminin ithalat politikalarına karşı bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından açılan davada, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) çerçevesinde Başkan’ın sahip olduğu yetkinin aşıldığını belirtti.

Anayasa ve Kongre Yetkisi Vurgusu

Karara göre, ABD Anayasası’nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisi yalnızca Kongre’ye aittir. Mahkeme, itiraz edilen gümrük vergisi kararlarını iptal ederek, bu tarifelerin kalıcı olarak uygulanmasının engelleneceğini açıkladı. ABD basınında yer alan bilgilere göre, Trump yönetimi, bu mahkeme kararına itiraz etmeyi planlıyor.

Trump’ın Duyurusu ve Tarife Düzenlemeleri

Eski Başkan Trump, 2 Nisan’da “Kurtuluş Günü” olarak tanımladığı bir kararname imzaladı. Bu düzenleme, ABD’nin ticaret partnerlerine karşılıklı esasına dayalı tarifelerin uygulanmasını öngörüyordu. Trump, temel tarife oranını %10 olarak belirlemiş olup, ülkelerin tarifelerini ve tarife dışı engellerini göz önünde bulundurarak, ülkeye göre değişen vergi oranlarını açıkladı.