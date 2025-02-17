Tarihi Sarnıç Ruhsatsız Masaj Salonuna Dönüştü

İSTANBUL’UN TARİHİ SARNICINA DARBE

İstanbul’un tarihi, çok sayıda kültürel miras ile dolu ve bu miraslara yapılan müdahaleler büyük yankı uyandırıyor. Ayasofya Camisi’nin komşusu olan 1500 yıllık sarnıç, dünyaca ünlü bir otel tarafından masaj salonuna dönüştürüldü. Ruhsatsız olduğu belirlenen bu işletme, tarihi sarnıcın içine havuz ekleyerek alt katlarda masaj salonları inşa etti. Bu durum, kültürel mirası koruma açısından büyük bir sorun oluşturuyor ve toplumda ciddi tepkiler yaratıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılında bu konu ile ilgili suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlattı. Ayasofya Camisi’nin hemen yanı başında bulunan bu tarihi sarnıç, turizm açısından değerlendirilmesi gerekirken, SPA merkezine çevrilmesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İşletme, sarnıcın içerisine havuz koyarak alt katlarda özel bölmeli masaj salonları oluşturdu. Müşterilere 40 dakika masaj ve 40 dakika havuz hizmeti sunan bu işletme, kişi başı 200 Euro (7.600 TL) ücret talep ediyor.

HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sarnıcın havuz olarak kullanıldığına dair gelen şikayetler doğrultusunda 15 Kasım 2022’de kurul kararı ile işlem başlatıldığı belirtildi. Aykırılıkların kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 26 Aralık 2023 tarihinde suç duyurusunda bulunuldu. Bu olay, İstanbul’un tarihi ve kültürel kimliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendiriliyor.