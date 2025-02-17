Tarihi Sarnıcı Spa Yapan Otel Kapatıldı

SPA MERKEZİNİN İZİNSİZ KULLANIMI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yakınında yer alan ünlü bir otelin altındaki spa merkezi, tarihi bir sarnıcı izinsiz bir şekilde kullanarak, spa ve masaj salonu olarak hizmet verdiği iddialarıyla gündeme geldi. İşletmenin, sarnıcın içine eklediği havuz ile özel bölmeli masaj salonları oluşturduğu, müşterilerine kişi başına 200 euro karşılığında masaj ve havuz hizmetleri sunduğu bildiriliyor. Bu durum, tarihi yapının restorasyon projesine aykırı müdahalelere yol açarak yapı özgünlüğünü bozdu.

BAKANLIK INCELEME BAŞLATTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konu ile ilgili gelen şikayetler üzerine 2022 yılında bu alanda bir inceleme süreci başlattı. Bakanlık, 15 Kasım 2022 tarihinde alınan kurul kararı ile tarihi yapıya zarar veren eklentilerin 6 ay içerisinde kaldırılmasını talep etti. Ancak gerekli düzeltmeler yapılmadığı için, 26 Aralık 2023’te suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 31 Aralık 2024 tarihinde Bakanlık, Fatih Belediyesi’nden sarnıçtaki ihlallerle ilgili onaylı projeleri de içeren kapsamlı bir rapor talep etti. Hazırlanan inceleme raporunda, tarihi yapının izinsiz müdahalelerle zarar gördüğü saptandı.

İŞLETME KAPATILDI

Bütün uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden işletme, Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Bu durum, tarihi yapının korunması gereken bir konu olduğunun altını çiziyor.