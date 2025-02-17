Tarihi Sarnıçta İzinsiz Spa Merkezi Mühürlendi

SPAA MERKEZİ TARİHİ SARNICI İZINSİZ KULLANDI

İstanbul’un Fatih ilçesinde, ünlü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yanındaki bir otelin alt katında yer alan spa merkezi, tarihi bir sarnıcı izinsiz bir şekilde spa ve masaj salonu olarak kullanma durumuyla gündeme geldi. Sarnıcın içinde yapılan havuz eklemesiyle işletme, özel bölmeli masaj salonlarında, kişi başına 200 euro karşılığında müşterilerine masaj ve havuz hizmeti sunduğu iddia ediliyor. Bu tür müdahalelerin tarihi yapının restorasyon projesine aykırı olması, sarnıcın özgünlüğünün bozulmasına neden oluyor.

Bakanlık Gerekli İncelemeleri Gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu konuda gelen şikayetler doğrultusunda 2022 yılında inceleme başlattı. Bakanlık, 15 Kasım 2022 tarihinde alınan kurul kararıyla, tarihi yapıya zarar veren eklentilerin 6 ay içinde kaldırılmasını talep etti. Ancak istenen düzeltmelerin yapılmaması üzerine, 26 Aralık 2023 tarihinde suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 31 Aralık 2024’te Bakanlık, Fatih Belediyesi’nden sarnıçtaki ihlalleri ve onaylı projeleri içeren detaylı bir rapor talep etti. Hazırlanan inceleme raporunda, tarihi yapının izinsiz müdahalelerle zarar gördüğü belirlendi.

İşletme Kapatıldı

Tüm bu uyarılara rağmen çalışmaya devam eden işletme, Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Bu durum, tarihi ve kültürel mirasın korunması hususundaki önemin bir göstergesi oldu.