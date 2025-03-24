Tarık Akan’ın Hayat Arkadaşı Vefat Etti

ACUN GÜNAY’IN VEFATI

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan’ın 26 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay, yaşamını yitirdi. Yeşilçam dönemin önemli jönlerinden Tarık Akan, 2016 yılında karaciğer kanseri tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde yaşamını kaybetmişti. Acun Günay, o günden bu yana uzun bir sessiz yaşam sürmüştü.

NÂZIM HİKMET VAKFI’NDAN AÇIKLAMA

Acun Günay’ın vefatını, Nâzım Hikmet Vakfı sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda; “Sevgili arkadaşımız, dostumuz, Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi ACUN GÜNAY büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun.” ifadeleri kullanıldı.

TARIK AKAN ve ACUN GÜNAY’IN İLİŞKİSİ

Hayatı boyunca sadece bir kez evlilik yapan Tarık Akan, 1989 yılında Yasemin Erkut ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra 1990 yılında Acun Günay ile derin bir aşka adım atmıştı. İkili, resmi bir evlilik yapmadıkları halde Tarık Akan’ın yaşamının sonuna kadar birlikte olmuştu. Akan’ın vefatının ardından, Acun Günay gözlerden uzak bir hayat sürse de Nâzım Hikmet Vakfı’ndaki çalışmalarıyla sanat ve edebiyat dünyasında aktif bir rol oynamayı sürdürdü.