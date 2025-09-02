Tarım arazileri kiralanacak, destek artacak

YENİ DÖNEMİ BAŞLATAN TARIM ÜRETİMİ PLANI

Bu yıl tarım üretim planlamasına geçiş yaparak önemli bir adım atan bakanlık, su ürünleri ve hayvancılık ile bitkisel üretim alanında yeni destek modellerini hayata geçirdi. Bakanlık, işlenmeyen tarım arazilerine yönelik de yeni bir düzenleme ile hareket etti. Üretim seferberliği kapsamında, söz konusu arazilerin sezonluk tarımsal amaçlarla kiraya verilmesine dair işlemler yönetmelik ile belirlendi.

ARAZİ KİRALAMA KOŞULLARI

Yönetmelik gereği, hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri dışında, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, sadece arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilecek.

ARAZİLERİN BELİRLENMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Kiralamaya uygun arazilerin belirlenmesi amacıyla, il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde oluşturulmuş olan Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanarak araştırmalar yapacak. Ayrıca, diğer kamu kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda yerinde incelemelerde bulunarak işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecekler. Arazi tespitinde, hasat dönemleri de göz önünde bulundurularak 1 Eylül ile 31 Ağustos arasındaki süreç dikkate alınacak.

KİRA BEDELİ VE BELİRLENMESİ

Kira bedeli, komisyonun belirlediği rayiç bedelden az olamayacak şeklide tespit edilecek. Tarım arazilerinin rayiç kira bedellerinin tespitinde ise, kiralanacak arazinin benzeri özellikleri taşıyan ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi emsal olarak kullanılacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE ÖDEMELER

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak ilan süresi içinde il müdürlüğüne başvuru yapması gerekecek. Kiralama işlemleri, Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek. Kira bedeli doğrudan arazi sahibine ödenecek. Eğer arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamazsa, kira bedelleri bakanlık tarafından belirlenen bir kamu bankasında açılacak üçer aylık vadeli hesapta birikir. Mülkiyeti ihtilaflı olan tarım arazilerinde ise, ihtilaf giderildiğinde biriken kira gelirleri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.