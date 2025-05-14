Tarım Bakanlığı Gıda Listesini Güncelledi

GIDA GÜVENLİĞİNE TEHLİKE YARATAN FIRMA VE ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden firmaları bir kez daha kamuoyuna duyurdu. Güncellenen Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi yayımlandı. Yapılan denetimlerde, bu ürünlerde birçok hileli ve sağlıksız içerik tespit edildi. Listede dikkat çeken ürünler arasında sucuk ve kıyma harçlarında bulunan kanatlı eti ve sakatat, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, nişasta ve natamisin yer alıyor. Özellikle bazı restoranlarda pide ve lahmacun harçlarında benzer taklit ve tağşiş işlemlerinin yapıldığı bildiriliyor.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATMAYA DEVAM EDEN ÜRÜNLER

Bazı firmaların ürettiği peynir ve tereyağlarında, hayvansal yağ yerine tohum yağı ve nişasta kullanıldığı, aynı zamanda çeşitli baharatlarda yabancı maddelerin bulunduğu ortaya kondu. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi’ne eklenen ürünler arasında, kullanımı yasak olan gıda boyası içeren maddeler de bulunuyor. Özellikle kajun çeşnisi ve sumak ürünlerinde bu tehlikeli katkı maddelerinin kullanıldığı belirlendi.

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Bakanlık, tüketicilerin bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaları ve gıda etiketlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini bir kez daha vurguladı. Sağlıklı ve güvenilir gıda tüketiminin önemine dikkat çekiyor.