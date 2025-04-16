Tarkan’ın Annesi Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ ŞARKICININ ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir bulunduğu hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, Avrupa turnesi dolayısıyla Almanya’da bulunan Tarkan, bu acı haberi alır almaz İstanbul’a döndü.

SON YOLCULUK İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, 17 Nisan Perşembe günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Ayrıca, Tarkan Tevetoğlu’nun annesi Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında bacağındaki damar tıkanıklığı sebebiyle özel bir hastanede tedavi görmüştü. Tarkan, annelerinin rahatsızlığı dolayısıyla tüm kardeşlerin bir araya geldiğini belirtti ve ailece verdikleri fotoğrafa şu ifadeyi ekledi: “Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler.”