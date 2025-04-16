Tarkan’ın Annesi Neşe Tevetoğlu Vefat Etti

ÜNLÜ ŞARKICININ ACILI GÜNÜ

Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, uzun süre tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayata veda etti. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; Almanya’da Avrupa turnesi sırasında olan Tarkan, bu üzücü haberi aldıktan hemen sonra İstanbul’a döndü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, 17 Nisan Perşembe günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

10 YIL SONRA AİLE BİR ARADA

Tarkan Tevetoğlu’nun annesi Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede de tedavi gördü. Annelerinin sağlık durumu nedeniyle tüm kardeşlerin bir araya geldiğini belirten Tarkan, ailece verdikleri fotoğrafın altına şu notu düştü: “Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler.”