Tarsus’ta 5 Araç Zincirleme Kaza

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Deliçay Viyadüğü civarında gerçekleşti. A.Ş. yönetimindeki 33 BG 343 plakalı otomobil, Z.T. idaresindeki 33 DMY 44 plakalı tankerle, İ.K. yönetimindeki 33 DYP 62 plakalı kamyon, M.K. kontrolündeki 01 BBL 882 plakalı TIR ve M.S. yönetimindeki 33 DOH 41 plakalı TIR arasında henüz net bir sebep bilinmeyen bir çarpışma oldu.

KURTARMA İŞLEMLERİ VE SAĞLIK MÜDAHALESİ

Çarpışmanın ardından kamyon sürücüsü İ.K. aracının kabininde sıkıştı. Olayın bildirilmesinin ardından, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Akdeniz Huzurkent Grup Amirliği ekipleri, sıkışan İ.K.’yı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışmalara başladı. Yapılan ilk müdahale kazanın olduğu yerde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.