Tarsus’ta 5 Araçla Kaza: 1 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEBİ

Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Deliçay Viyadüğü yakınlarında gerçekleşti. A.Ş. yönetimindeki 33 BG 343 plakalı otomobil, Z.T. kontrolündeki 33 DMY 44 plakalı tanker, İ.K. idaresindeki 33 DYP 62 plakalı kamyon, M.K. sürücüsündeki 01 BBL 882 plakalı TIR ve M.S. yönetimindeki 33 DOH 41 plakalı TIR henüz belirlenemeyen bir sebep ile çarpıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YARALININ DURUMU

Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü İ.K., aracının kabininde sıkıştı. Olayın ihbar edilmesi üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Akdeniz Huzurkent Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda kabin içinde sıkışan İ.K. kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.