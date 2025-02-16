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Tartışma Kavgaya Dönüştü: Şoför Ağır Yaralı

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KAZADA YER ALAN SÜRÜCÜLER ARASINDA GÜVENLİK SORUNU

İnönü Mahallesi’nde dün S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E’nin kullandığı kamyonetle hasar meydana getiren bir trafik kazasının içine girdi. Kaza sonrasında sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA SONRASI AĞIR YARALANMA

Kavga sırasında F.E, bindiği kamyonetle hızla olay yerinden kaçmaya çalışırken, S.S.K. dikiz aynasına tutunmaya çalıştı. Ancak bu sırada önce bir süre sürüklendi, ardından kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan S.S.K., sağlık görevlerinin hemen yaptıkları ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün hayati tehlikesi halen devam ediyor.

Kaza sonrası polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü yakaladı. Sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu tür olayların güvenlik açısından dikkate alınması gereken bir konu olduğu belirtildi.

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